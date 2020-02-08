شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة مدعومة بتوقعات المحللين بشأن المزيد من الانفتاح التجاري من جانب الصين على البضائع الأمريكية.



كانت الحكومة الصينية قد أعلنت أمس عزمها خفض الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بداية من الرابع عشر من فبراير/شباط الجاري.



ولا تزال الأسواق في ترقب لمدى الالتزام الصيني ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع أمريكا الذي تم توقيعه في منتصف الشهر الماضي.

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وتتأثر السلع المختلفة في الأسواق العالمية من استمرار المخاوف بشان مدى انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره السلبي على الطلب.



وأكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" على قدرة بلاده في التصدي للفيروس واحتواءه كما شدد على أن كورونا لن يؤثر على الاقتصاد الصيني على المدى البعيد.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% إلى 8.82 دولار للبوشل، وسجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغت أعلى سعر في الجلسة عند 8.84 دولار وأقل سعر عند 8.76 دولار.