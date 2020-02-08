شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" ينخفض مع الإعلان عن إعادة هيكلة إدارية في الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فورد موتور" خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب الإعلان عن إعادة هيكلة إدارية موسعة ردا على صدور نتائج أعمال سلبية في الربع الأخير من العام الماضي.



وكشفت الشركة عن إحالة رئيس العمليات العالمية "جو هينريك" للتقاعد رغم تولي المنصب في أبريل/نيسان الماضي بينما سينقل "جيم فارلي" وحدة الأعمال الاستراتيجية إلى رئيسة وحة العمليات.

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وكان المدير التنفيذي للشركة "جيم هاكيت" قد أعلن عن خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق بتكلفة 11 مليار دولار.



هذا، وقد أظهرت نتائج أعمال الشركة انخفاض أرباح "فورد" في عام 2019 بنحو 3.6 مليار دولار كما سجلت خسائر فصلية في الربع الأخير من نفس العام بحوالي 1.7 مليار دولار فيما هبطت الإيرادات بنسبة 5% خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد، انخفض سهم "فورد" بحلول الساعة 2:45 بتوقيت ينتش بنسبة 1.6% إلى 8.12 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 8.21 دولار بينما بلغ أقل سعر عند 8.02 دولار.