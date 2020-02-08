تقلبات الاقتصاد العالمي تزيد استثمارات المعادن

أشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال إلى أن درجة حساسية أسواق المعادن الصناعية والنفيسة تتأثر بكافة الأحداث سواء كانت جيوسياسية أو صحية، وبمعدلات نمو متوقعة ومستهدفة وصولاً إلى قوى العرض والطلب التي سيطرت على الأسواق خلال العام 2019. وأكد التقرير أن التقلبات التي عاشها الاقتصاد العالمي في العام الماضي وانتشار الشكوك حول سلامته واستقراره، أدت إلى تنامي الاهتمام بالملاذات الآمنة والاتجاه نحو المعادن الصناعية النفيسة وتلك التي تدخل بالصناعات الاستراتيجية.

وأوضح التقرير أن القدرة على التنبؤ بحركة العرض والطلب على أسعار المعادن والمواد الأولية الصناعية باتت أكثر صعوبة، فيما تزيد معدلات النمو المتقلبة للتكتلات التجارية من حيز التأثير والتراجع على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، التي ستنعكس سلباً على أداء ونمو أسواق النفط والغاز العالمية وأسعارها المستهدفة، إذ تتزايد التوقعات بوجود المزيد من الضغوط التي ستحيط بأداء الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي حتماً.