ذروة موسم صادرات القمح الفرنسية في ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات جمركية جمعتها رفينيتيف أمس الجمعة أن فرنسا صدرت 1.2 مليون طن من القمح اللين خارج الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول، مسجلة أعلى حجم شهري منذ بداية موسم 2019/2020 في يوليو/ تموز الماضي.

يتجاوز ذلك المليون طن التي شحنتها فرنسا خارج الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما كان أعلى حجم للموسم حينئذ.

وبحساب الشحنات المتجهة لدول الاتحاد الأوروبي، تكون فرنسا قد صدرت 1.8 مليون طن من القمح اللين في ديسمبر/ كانون الأول، وهو أيضاً أعلى حجم شهري منذ بداية الموسم.

(رويترز)