جني أرباح طفيف يوقف انتعاش «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت مخاوف فيروس «كورونا» زعزعة ثقة المستثمرين مع تزايد عدد الوفيات والمصابين يومياً وعدم الوصول إلى علاج فعال حتى الآن، مع تأثر المعنويات سلباً بسرعة انتشار العدوى، وفي ظل ذلك ارتدت مؤشرات الأسهم العالمية للمنطقة الحمراء بعد 4 جلسات متتالية من المكاسب القياسية، وعمقت تلك الخسائر إيقاف شركات عديدة لعملياتها، وإغلاق مكاتبها في الصين، فيما يحاول المستثمرون تقييم الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية، أمس الجمعة، حيث فقد «داو جونز» أكثر من 180 نقطة مع استمرار مخاوف «كورونا» وبعد تجاهل بيانات اقتصادية قوية منها بيانات الوظائف، وكانت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام أكبر الخاسرين في «وول ستريت» بتراجع لا يقل عن 0.9% لكل منهما.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 225 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بفارق كبير عن تقديرات المحللين، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6%، كما تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة على أساس سنوي وشهري خلال يناير/كانون الثاني.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، أعلنت شركة «أوبر» تسجيل خسائر بأقل من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي ما دفع السهم للارتفاع بنسبة 5% في المستهل.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.6% أو ما يعادل 180 نقطة إلى 29214.9 نقطة، كما تراجع «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 3326 نقطة، وانخفض «ناسداك» التكنولوجي بنحو 0.6% إلى 9514.4 نقطة.

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وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس الجمعة، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 0.2% ليسجل 424.6 نقطة، بعد أن سجل المؤشر الأوروبي مستوى قياسياً جديداً في وسط تعاملات، أمس، عند 426.7 نقطة، كما انخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة تزيد على 0.3% مسجلاً 7484 نقطة، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة تزيد على 0.3 مسجلاً 13524.2 نقطة، وانخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة تزيد على 0.1% ليسجل 6082.5 نقطة.

وتركزت الخسائر في القطاعات المنكشفة على الصين؛ مثل: المواد الأساسية والمنتجات الفاخرة وشركات السيارات، والتي تقلبت بشدة على مدى الأسبوعين الأخيرين؛ بفعل المخاوف المتعلقة بالفيروس.

وكان سهم نورسك هيدرو هو الأسوأ أداء على ستوكس 600 بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركة دون التقديرات.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، أمس الجمعة؛ حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح؛ وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.2% إلى 23827.98 نقطة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2% ليسجل 1733.32 نقطة، عقب قفزة 2.1% في الجلسة السابقة؛ وذلك بفعل بيع لجني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع. (وكالات)