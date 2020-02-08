إشغالات كاملة في المنتجعات الصحراوية خلال العطلات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم



تشهد المنتجعات والفنادق الصحراوية حركة نشطة بفضل الإقبال عليها من قبل المواطنين والمقيمين، إلى جانب رغبة الأفواج السياحية القادمة إلى إمارة أبوظبي في قضاء تجربة تراثية وترفيهية غنية من نوعها عبر رحلات السفاري بين الكثبان الرملية الذهبية التي تزخر بها أبوظبي، أو ركوب الجمال، وركوب الدراجات النارية الصحراوية، وأنشطة ترفيهية أخرى يجري تنظيمها طوال الفترة المسائية.

وبحسب القائمين على هذه المنتجعات، فإن نسب الإشغال في العطلات والمناسبات تصل إلى 100%، بينما تتراوح بين 80-90%، في الأيام العادية خلال موسم، كما تحرص العديد من الشركات على تنظيم أيام مفتوحة ومناسباتها في هذه المنتجعات للتعرف عن قرب إلى التراث، وعيش تجربة ممتعة في قلب الصحراء بعيداً عن صخب المدينة.

ويقول مراد منصور مدير عام منتجع قرية الليالي العربية: «تعكس التجربة الصحراوية الثقافة الغنية والتراث العريق لأبوظبي إلى جانب تقديم طيف من الخدمات السياحية ذات الفخامة والجودة المتناهية. أن تبتعد إلى ما بين الكثبان الرملية في منطقة الختم، مسافة 70 دقيقة بالسيارة من مدينة أبوظبي أمر يثري تجربة السياح والمقيمين في الدولة».

وأشار إلى استقطاب هذا النوع من الأنشطة الزوار من الدول الآسيوية، الأوروبية والأمريكية، بينما يشكل النزلاء من المواطنين والمقيمين 40% من نزلاء المنتجع.

وأفاد منصور بأن نسب الإشغال خلال أيام العطلات والمناسبات تصل إلى معدلات قياسية وكاملة بفضل اهتمام المواطنين والمقيمين والأفواج السياحية بقضاء تجربة ممتعة بين الكثبان الرملية وأنشطة ترفيهية متنوعة تعكس تراث وثقافة دولة الإمارات، إلى جانب تنظيم رحلات سفاري ممتعة وركوب الجمال وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

ولفت منصور إلى أهمية التنوع بالمنتوج الفندقي في أبوظبي، وذكر أن الحركة السياحية في الإمارة تشهد نشاطاً متواصلاً ونمواً سريعاً منذ مطلع العام الجاري بفضل جهود دائرة الثقافة والسياحية - أبوظبي، و شركة الاتحاد للطيران في الترويج لإمارة أبوظبي، والتعريف بالفنادق والمرافق السياحية والترفيهية المتنوعة بها.

ويعتبر السياح القادمون عبر السفن السياحية إلى ميناء زايد في أبوظبي من بين أهم زوار المنتجعات الصحراوية.

وتضم إمارة أبوظبي عدداً من الفنادق والمنتجعات الصحراوية من أبرزها فندق قصر السراب بادارة انانتارا ويقع في صحراء الربع الخالي وهو من فئة الخمس نجوم، ومنتجع وسبا «جميرا الوثبة الصحراوي» ومنتجع قرية الليالي العربية، إلى جانب عدد من المخيمات الصحراوية التي يقتصر عملها على استضافة انشطة ترفيهية ورياضية تقيمها شركات السفر والسياحة وتنظيم رحلات السفاري.

ويقع منتجع وسبا «جميرا الوثبة الصحراوي» في قلب المناظر الطبيعية لصحراء أبوظبي ويضم 103 فيلا وغرفة مستوحاة من المساكن التقليدية وتتميز بتفاصيل محلية قديمة وأعمال فنية تقليدية وإكسسوارات آرابيسك، إلى جانب مجموعة كبيرة من وجهات تناول الطعام التي تعرض الكثبان الرملية إلى الأشكال البانورامية الرائعة. أما «قصر السراب» فيوحي بأجواء روايات ألف ليلة وليلة، وهو أشبه ما يكون بواحة فخمة تظهر كأنّما من العدم في قلب صحراء ليوا. يقع في وسط الربع الخالي وهو أكبر منبسط رملي متّصل في العالم، وهو من حيث الموقع معزول عن العالم الخارجي، يبعد عن مدينة أبوظبي 200 كلم.

وتتيح المنتجعات الصحراوية باقات تشمل التنزّه في الصحراء في الصباح الباكر، ورحلات على ظهور الجمال، والرماية، وركوب الدراجات الجبلية في خلال الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الأخاذة.