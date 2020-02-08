الاقتصاد

الليرة التركية لأقل مستوى منذ مايو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت العملة التركية، أمس الجمعة، لأدنى مستوياتها، منذ مايو/‏‏أيار، بعد تعليقات من وزير الخزانة، أشارت إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش التركي لمزيد من المواجهات في سوريا.
وتراجعت الليرة 0.6% إلى 6.0275 مقابل الدولار، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع. (رويترز)

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