شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية لأقل مستوى منذ مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت العملة التركية، أمس الجمعة، لأدنى مستوياتها، منذ مايو/أيار، بعد تعليقات من وزير الخزانة، أشارت إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش التركي لمزيد من المواجهات في سوريا.
وتراجعت الليرة 0.6% إلى 6.0275 مقابل الدولار، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع. (رويترز)
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