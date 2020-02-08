شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخفض الفائدة إلى 6 % والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض البنك المركزي الروسي سعر فائدته الرئيسي إلى 6% أمس الجمعة، مقلصاً تكاليف الاقتراض للاجتماع السادس على التوالي وسط تضخم متباطئ، وقال إنه قد يجري مزيداً من الخفض خلال اجتماع مقبل.

وقال البنك في بيان «إذا تطور الوضع بما ينسجم مع توقعنا الأساسي، فإن بنك روسيا سيبقي على احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي مجدداً خلال اجتماعاته المقبلة». (رويترز)

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