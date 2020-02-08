شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو..الحلم الأمريكي في مدينة الترفيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السياحة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي في أورلاندو؛ حيث تتعدد فيها المنتجعات الترفيهية، ويزورها ملايين السياح سنوياً. وهل هناك مدينة أكثر توجهاً نحو السعي لتحقيق المتعة من أورلاندو؟ وجهة العطلات الصديقة للعائلة في فلوريدا هذه هي موطن لبعض أكثر مدن الملاهي أيقونية في العالم، مع وجود «منتجع عالم والت ديزني» كأكبر اسم من بينها جميعاً. يلعب «بيت الفأر» دوراً كبيراً في جذب الحشود، ويستقل ما يقدر بخمسين مليون زائر رحلات جوية إلى أورلاندو في كل عام.

عندما لا تكون منشغلاً باحتكاك أكتافك مع شخصيات ديزني المفضلة لديك، هنالك أيضاً مراقبة حيوانات برية في «مملكة ديزني للحيوانات»، وعروض فقمات ودلافين في «عالم البحر أورلاندو فلوريدا». ولعشاق السينما، يمكنك الاطلاع على مواقع التصوير والتذكارات في يونيفرسال ستوديوز فلوريدا.

وبعيداً عن المنتجعات، استمتع بالانغماس في أماكن الحياة الليلية، وتناول الطعام في المدينة. حركة «لوكافور» التي تهدف إلى الاعتماد على الطعام والمنتجات الغذائية المحلية قد سيطرت حقاً، وهنالك بعض من الطهاة البارعين بامتياز يستفيدون للحد الأقصى من المكونات المحلية الموسمية لصنع تجربة تناول طعام تستحق السفر من أجلها.

حالما تخرج من المنتجعات، مناطق أورلاندو الخارجية هي من أهم عوامل الجذب. إذا كنت تشعر بالنشاط، استأجر قارب كاياك وقم بجولة في شينغل كريك، منبع أراضي إيفرغلايدز فلوريدا الرطبة. أو بشكل بديل، إذا كان لديك الوقت للذهاب في رحلة يوم خارج المدينة، حاول التجول في مسارات المشي في غابة أوكالا الوطنية أو اذهب لمراقبة الحيوانات البرية في متنزه الولاية ينابيع ويكيوا «ويكيوا سبرينغز ستايت بارك». وكوسيلة أخرى لامتصاص أشعة شمس فلوريدا، استمتع بزيارة أحد ملاعب الجولف العديدة الحائزة جوائز متواجدة في المدينة. هنالك سبب لكون تايغر وودز من أشد المعجبين بالمدينة.

امنح الوقت لرؤية ما لدى أورلاندو لتعرضه من جوانب ثقافية، وستكافأ حماستك بمجموعة من المعارض والمتاحف والمراكز العلمية وغيرها المزيد. وتعد منطقة أورلاندو موطن متحف دالي الشهير، ومتحف أورلاندو للفنون، إضافة إلى مركز كندي للفضاء.

أنشطة رياضية

سوف يكون من السهل لديك معرفة سبب اعتبار أورلاندو واحدة من أفضل الوجهات لممارسة رياضة الجولف في الولايات المتحدة - طوال الأيام المشمسة الرائعة، تمتلك أورلاندو أيضاً أكثر من 170 ملعب جولف؛ حيث سوف تجد العديد من المحترفين؛ مثل جاك نيكلوس الرجل الذي يقف وراء العديد من التصاميم. تحقق من وجود كورس جولف في منتجع ريتز كارلتون جراند لايكس، والذي يعد «تايجر وودس» من مرتاديه.

ولا تفوت على نفسك فرصة حضور مباراة لفريق أورلاندو ماجيك في مركز أمواي الرياضي. فلينطلق محبو الرياضة إلى مركز أمواي في وسط المدينة؛ حيث واحدة من المعالم الأكثر شهرة في العالم. يستضيف هذا الملعب مختلف الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية على مدار العام. يعرف هذا المركز بمعقل فريق أورلاندو المندرج ضمن الهيئة الوطنية لكرة السلة (NBA)، فريق أورلاندو ماجيك، الذي خرج نجوماً يعد شاكيل أونيل أبرزهم.

المعارض الفنية

قم بزيارة أفضل المعارض الفنية في أورلاندو. إذا لم تشبع المتنزهات غرائزك بما فيه الكفاية وما زلت تتعطش لأنشطة أكثر، فإن متحف أورلاندو يرحب بك بوتيرته المختلفة التي ستجعل مزاجك أفضل. يضم متحف أورلاندو الفني بعضاً من الأعمال المذهلة التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين، بما في ذلك قطع من تصميم اندي وارهول، بينما يختص متحف دالي بأعمال الفنان سلفادور دالي، صاحب الأهمية الكبرى لدى محبي السريالية.

أطعمة أورلاندو

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هناك شيء ممتع لكل شخص في مطعم «كي» البسيط المظهر؛ لكنه يحظى بأجواء رومانسية، سواء كنت ترغب بتناول برجر كبير لذيذ أو وجبة بط شهية. يقع المطعم في كوليج بارك، ويقوم الطاهي وهو «مالك المطعم» في نفس الوقت باستخراج مكوناته محلياً مع إضفاء لمسات متنوعة من إبداعه الخاص، كما يشرف أيضاً على بعض برامج الغذاء المدرسية.

أما مطعم ذي روستي سبون، فيحرص هذا المطعم الشعبي الواقع في وسط المدينة بشكل كبير على استخدام أفضل المكونات المحلية فقط. يقدم الشيف كاثلين بليك بعضاً من أفضل المأكولات الرائعة التي لم تتذوقها من قبل - العديد من الوجبات الدسمة؛ مثل: «ديرتي ساوث» وهي من المأكولات البحرية المطهوة مع الفريك، وسندويشات لحم الأغنام المطهو على نار هادئة وفطيرة الفواكه المجففة مع الآيس كريم الإيطالية للحلوى.

وافتتح مطعم تشاثمز بليس منذ عام 1988، وهو يقع في أورلاندو. ترجع شهرته إلى شغف الشيف توني لوبيز، المعروف باستخراجه للفواكه والخضراوات والأعشاب الطازجة من حديقته الخاصة ليصنع منها أشهى المأكولات المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط. الجو هناك أنيق ورومانسي، والخدمة استثنائية.

عالم والت ديزني

عالم والت ديزني في أورلاندو، فلوريدا، هو الثاني للعلامة التجارية الشهيرة، وافتتح في مطلع السبعينات. إنه أكبر منتجع ترفيهي في العالم، ويحتوي على حدائق ألعاب إضافة إلى حديقتين للألعاب المائية و23 فندقاً إلى جانب عدد من المحال والمطاعم والمناطق الترفيهية المتنوعة، وتمتلكه شركة والت ديزني للحدائق والمنتجعات أحد أذرع شركة والت ديزني العالمية، ويقع في جنوب غرب أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1971 افتتحت والت ديزني منتزه المملكة السحرية التي أصبحت شهيرة على مستوى العالم فيما بعد. ثم أضيف إليها لاحقاً منتزه ألعاب إبكوت وأراد من فكرته أن يكون هذا المنتزه «نموذجاً تجريبياً لمجتمع الغد»؛ حيث يجمع بين التقدم العلمي وأشياء عن رحلات الفضاء، وتعريف المجتمع الأمريكي والعالمي بالتقنيات الحديثة؛ وكان افتتاحه في 1982. ثم افتتحت بعد ذلك ديزني هوليوود استوديوهات وهي منتزه للترفيه للصغير والكبير في 1989؛ ويستعرض فيها طرق الخداع التي يقوم بها مخرجو ومصورو السينما، ويلمس الزائرون كل هذه اللقطات من مشاهد سينمائية شهيرة تم تصويرها بالفعل، كما يشعرون بمشاهد فيضانات، وغرق سفن أو خروج قطار عن مساره وغير ذلك وينفعلون بها كأنهم ركاب القطار إلى جانب أمور أخرى كثيرة. ثم افتتحت في 1998 منتزه ديزني مملكة الحيوانات. كل تلك المنتزهات متجمعة في مدينة واحدة أورلاندو أو بالقرب منها جعلت من تلك المدينة مع مضي العقود أكبر مدينة سياحية في العالم.

ويعمل في تلك المنتزهات 62 ألف شخص. ويزور هذه المنتزهات ما يقرب من 50 مليون زائر من الولايات المتحدة ومن خارجها في السنة. إنها المصدر الاقتصادي الرئيسي لأورلاندو. بعض تلك المنتجعات أو المنتزهات من الممكن الاستمتاع بكل ما فيها، أما مملكة السحر فيفضل الكثير زيارتها من 2 إلى 3 أيام وحدها. أنشئت منتزهات في بلاد مختلفة من العالم على نمط مملكة السحر، في باريس وطوكيو على وجه التحديد.

عرض الإمارات للعطلات إلى أورلاندو

تقدم الإمارات للعطلات عروضاً للسفر والإقامة في أورلاندو، بالولايات المتحدة الأمريكية. واختارت «الإمارات للعطلات» فندق يونيفرسالز كابانا باي بيتش ريزورت، أورلاندو للإقامة بسعر يبدأ من 7100 درهم للشخص الواحد، على أساس الإقامة ل5 ليال، شرط الحجز والسفر قبل 31 يناير2021.

يشمل العرض النقل المجاني من الفندق إلى مدن ملاهي يونيفيرسال أورلاندو ويونيفيرسال سيتي ووك. وأفضلية الدخول المبكر إلى عالم السحرة في «هاري بوتر» و«يونيفيرسال فولكانو باي»، قبل ساعة كاملة من موعد فتح المتنزهات.

وتشمل الباقة الرحلات على الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات، وضريبة الغرفة، ورسوم الخدمة، وضريبة مغادرة المطار، ورسوم الوقود الإضافية إضافة إلى 20% من مكافآت سكاي واردز.