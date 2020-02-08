الاقتصاد

بكين تلغي بيانات الميزان التجاري بشأن يناير

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شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تلغي بيانات الميزان التجاري بشأن يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الصين عدم الإفصاح عن بيانات الميزان التجاري في البلاد عن الشهر الأول من العام الجديد، بالتزامن مع انتشار الفيروس الصيني.

وقال مكتب الجمارك الصيني، أمس الجمعة، إنه لن يصدر البيانات لشهر يناير/‏ كانون الثاني يناير لكنه سيدمجها مع بيانات فبراير/‏ شباط، نقلاً عن وكالة رويترز.

وكان من المفترض أن تصدر بيانات الميزان التجاري، والتي تشمل الإعلان عن حجم الصادرات والواردات، في الصين أمس الجمعة.

وفي الغالب، تحدث اضطرابات في البيانات الصينية في بداية كل عام نظراً لتزامنها مع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لكن فيروس كورونا هذا العام أدى لاضطرابات واسعة النطاق.

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