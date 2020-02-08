«خرائط جوجل» تنافس «أبل» بـ«هوية بصرية وخصائص جديدة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفالاً بالذكرى السنوية ال15 لانطلاقها، أعلنت خدمة الخرائط من «جوجل»، الخميس، سلسلة تغييرات؛ منها: تحديث هويتها البصرية؛ وتحسين بعض خصائصها، أملاً في الاستمرار بالهيمنة على القطاع على الرغم من تعديل «أبل» أخيراً تطبيقها المنافس. وسيرتدي الشعار الأحمر الشهير المستخدم من خدمة خرائط «جوجل» منذ إطلاقها، الألوان الأربعة المستخدمة في شعارات الخدمات الأخرى التابعة ل«جوجل» (أزرق وأخضر وأصفر وأحمر).

كذلك يحتوي التطبيق على خمس علامات تبويب جديدة من شأنها تسهيل الملاحة عبر التطبيق، وهي تتيح استكشاف مطعم أو قاعة حفلات، واختيار الطريق الأفضل للتنقل، وتسجيل المواقع المفضلة للزيارة، وتشارك المعلومات مع مستخدمين آخرين، ومعاينة أماكن من حول العالم.

كما سيقدم معلومات إضافية؛ مثل: درجة الحرارة؛ والتسهيلات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة أو إجراءات السلامة في وسائل النقل المشترك اعتباراً من الشهر المقبل. (أ.ف.ب)