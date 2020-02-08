«سانز» يقدم دورة بالأمن السيبراني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن معهد «سانز» التدريبي للأمن السيبراني، عن فعالية «سانز دبي فبراير 2020» التي تقام في الفترة بين 15- 20 فبراير 2020 في فندق «هيلتون دبي شاطئ جميرا». ومن خلال الأسلوب الذي يركز على التطبيق العملي، يقدم خبراء الأمن السيبراني التدريب لتمكين المشاركين من اكتساب مهارات الدفاع عن مؤسساتهم في وجه الخرق الأمني وتفادي الهجمات المستقبلية.وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى معهد «سانز» التدريبي للأمن السيبراني: «نظراً لسرعة انتشار وتطور الهجمات السيبرانية وزيادة عددها بوتيرة مستمرة، تواجه المؤسسات مهمة أكثر صعوبة لتجنب تلك الهجمات والدفاع عن نفسها».

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