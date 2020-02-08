«كريم» تباشر أعمالها مع «شروق» و«طرق الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

باشرت شركة «كريم» لخدمات التوصيل، عبر التطبيق الذكي، أعمالها في مدينة الشارقة، وذلك بدعم من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وهيئة الطرق والمواصلات في الإمارة.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة ل«الخليج» أن الشركة تعمل حالياً في الشارقة بشكل دائم، عبر خدمتي «الحجز الفوري» و«الحجز لوقت لاحق»، وذلك بالتوافق مع لائحة القوانين المسنة من الجهات التنظيمية.

وتتطلع «كريم» لتوفير خدماتها في جميع أنحاء الدولة بعد تواجدها في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، فيما يتجاوز أسطول الشركة في الدولة ال6000 مركبة لخدمة حجز «المشاوير»، كما استحوذت «كريم» مؤخراً على شركة «سياكل» الناشئة في أبوظبي لتعلن دخولها مجال مشاركة الدراجات.

وكانت «كريم» قد انطلقت من دبي العام 2012 قبل أن تستحوذ عليها شركة «أوبر» في مارس/‏آذار من العام الماضي بصفقة كبيرة مقابل 3.1 مليار دولار (11.377 مليار درهم)، تتكون من 1.7 مليار دولار سندات قرض قابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً، كما تم إنجاز الصفقة بشكل كامل الشهر الماضي.