إرجاء معارض ومؤتمرات تجارية في آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب تفشي الفيروس التاجي بالصين في إرجاء ما يزيد على 25 معرضاً تجارياً ومؤتمراً صناعياً في آسيا، ما يغلق الباب أمام مناسبات شهدت في الماضي توقيع صفقات بمليارات الدولارات.

يظهر تأجيل المناسبات، والتي من المقرر لبعضها مواعيد ليست بالقريبة مثل أواخر مارس/‏ آذار، التأثير المتزايد للفيروس على الشركات على مستوى العالم؛ إذ تُلغى رحلات في ظل قيود من الحكومات والشركات على حركة السفر، في حين ما زال الآلاف من المصانع والمتاجر مغلقاً.

وأوقف مقر استضافة أقدم وأكبر معرض تجاري بالصين، معرض كانتون، تنظيم المعارض حتى إشعار آخر. وكان من المقرر تنظيم معرض الربيع 15 إبريل. (رويترز)