أمريكا تدرس مواجهة «هواوي» بحصة مسيطرة في «إريكسون» و«نوكيا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير العدل الأمريكي وليام بار الخميس، إن على الولايات المتحدة وحلفائها، أن يدرسوا خطوة غير معتادة تتمثل في شراء «حصة مسيطرة» في «نوكيا» الفنلندية و«إريكسون» السويدية، لمواجهة هيمنة «هواوي» الصينية على تكنولوجيا الجيل الخامس في مجال الاتصالات اللاسلكية.

وفي تصريح يبرز المدى الذي قد تكون الولايات المتحدة مستعدة للذهاب إليه في مواجهتها مع هواوي تكنولوجيز، كشف بار خلال كلمة في مؤتمر عن التجسس الاقتصادي الصيني، أن هناك مقترحات لمعالجة بواعث القلق «عن طريق اصطفاف الولايات المتحدة مع «نوكيا» و«إريكسون».