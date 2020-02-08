شكرا لقرائتكم خبر عن التردد الروسي يضغط على النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس، مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» سريع الانتشار وتأثيره على الطلب؛ لكن السوق تأثرت أكثر بتردد روسي في الموافقة السريعة على تخفيضات تتباحث بشأنها «أوبك بلس».
وتراجعت سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر إبريل/نيسان هامشياً بنسبة 0.9% لتهبط إلى 54.90 دولار للبرميل، بينما تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.77% لينخفض إلى 50.88 دولار للبرميل.
وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، أن بلاده المتحالفة مع دول أوبك داخل «أوبك بلس»، ستتخذ «في الأيام المقبلة» موقفاً بشأن احتمال إجراء مزيد من التخفيض في إنتاج النفط.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة في بيان «نود مواصلة المشاورات؛ لتحديد الإجراءات المثلى المقبولة لجميع المصدرين؛ من أجل تنظيم السوق من دون أي تغييرات مفاجئة تضر بالمنتجين والمستهلكين».
وقالت الخبيرة بشؤون الطاقة إيلين والد في مقالة لها في مجلة فوربس إن روسيا مترددة في خفض الإنتاج بمعدل أكبر؛ «لأن شركات النفط والحكومة تحتاج إلى إيرادات».
(وكالات)
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