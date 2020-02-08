شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاندرد أند بورز» تخفض توقعها لنمو الصين إلى 5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى 5% من 5.7% أمس الجمعة، قائلة إن أثر تفشي الفيروس التاجي قد يكون وخيماً في الأجل القصير.

وقال شون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادئ في وكالة التصنيفات: «معظم الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون محسوساً في الربع الأول، وسيكون التعافي الصيني متوطداً بحلول الربع الثالث من هذا العام». وقالت «ستاندرد أند بورز»، إن تباطؤ معدل النمو الصيني بمقدار نقطة مئوية واحدة سيكون له على الأرجح «أثر ملموس» في النمو العالمي.

في غضون ذلك، ولأخذ الانتعاش المتوقع في الحسبان، رفعت الوكالة توقعها للنمو الصيني في 2021 إلى 6.4% من تقدير سابق كان يبلغ 5.6%. وأضافت أن تصورها الأساسي يقوم على افتراض احتواء الفيروس بحلول مارس/آذار القادم.

قالت الصين الخميس، إنها خفضت للنصف رسوماً جمركية إضافية فرضت على 1717 سلعة أمريكية العام الماضي، عقب توقيع اتفاق مرحلة 1 الذي أرسى هدنة في حرب التجارة الضارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي حين يأتي الإعلان تجاوباً مع امتثال الولايات المتحدة للاتفاق، فإن المحللين يرونه أيضاً خطوة من بكين لزيادة الثقة في ظل تفشي فيروس يعطل عمل الشركات ويضر بمعنويات المستثمرين.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان، إنه اعتباراً من الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش يوم 14 فبراير/‏‏‏شباط، ستُخفض رسوم إضافية فُرضت على بعض البضائع إلى 5% من 10% وستُخفض أخرى من 5% إلى 2.5%.

ولم تذكر الوزارة قيمة البضائع التي يشملها القرار، لكن السلع المستفيدة من القاعدة الجديدة تشكل جزءاً من بضائع بقيمة 75 مليار دولار أعلنت الصين العام الماضي أنها ستفرض عليها رسوماً بنسبة 5%، وهو ما دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/‏‏‏أيلول.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الخميس، إنه يتوقع التزام الصين بتعهدها بزيادة المشتريات من البضائع والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، وذلك على الرغم من تفشي الفيروس التاجي الذي أودى بحياة المئات وأضر بالاقتصاد الصيني.

وتعهدت الصين بشراء البضائع الأمريكية في إطار اتفاق المرحلة 1 التجاري مع الولايات المتحدة. وقال منوتشين في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: «بناء على المعلومات الحالية، لا أتوقع أي مشاكل لديهم في الوفاء بتعهداتهم».

Advertisements

وفي بيان منفصل، قالت وزارة المالية الصينية إن خفض الرسوم يتوافق مع خفض أعلنته الولايات المتحدة على بضائع صينية، من المقرر له أيضاً 14 فبراير/‏‏‏شباط، وقالت الوزارة إن أي تعديلات أخرى ستعتمد على تطورات الموقف الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي حين تشير تخفيضات الرسوم إلى تقدم واضح في العلاقات التجارية الصينية الأمريكية، يثير تفشي الفيروس شكوكاً بشأن المدى الزمني الذي يمكن فيه لاتفاق المرحلة 1 دعم اقتصاد الصين المتباطئ.

حالات الكوارث

وأوردت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أمس، نقلاً عن خبير صيني في مجال التجارة مقرب من الحكومة لم تسمه، إن بكين تدرس استخدام فقرة تتعلق بحالات الكوارث في اتفاق المرحلة 1، بسبب تفشي الفيروس التاجي.

ويتضمن نص اتفاق المرحلة 1، فقرة بشأن الكوارث تسمح بتأخيرات في حالة حدوث «كارثة طبيعية أو أي حدث غير متوقع».

احتياطيات النقد الأجنبي

من جهة أخرى، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين على غير المتوقع في يناير/‏‏‏كانون الثاني مع صعود اليوان بعد أن وقّعت بكين وواشنطن اتفاق تجارة أولياً لنزع فتيل نزاع امتد ثمانية عشر شهراً، ونال من النمو العالمي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس الجمعة، ارتفاع احتياطيات البلاد، وهي الأضخم في العالم، 7.57 مليار دولار في يناير/‏‏‏كانون الثاني، إلى 3.115 تريليون دولار.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 7.92 مليار دولار إلى 3.100 تريليون، نظراً لتقلبات أسعار الصرف الأجنبي العالمية والسندات الأجنبية التي في حوزة الصين.

وكانت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال ساعدت الصين في السيطرة على نزوح الأموال على مدار العام الأخير على الرغم من حرب التجارة مع الولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي. وأدت زيادة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم والسندات الصينية إلى نمو التدفقات.(وكالات)