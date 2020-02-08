«أوبر» يقفز 10%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم «أوبر» بأكثر من 10 % خلال تعاملات أمس الجمعة، متجهاً لأفضل مكاسب يومية على الإطلاق، بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية.

وسجلت الشركة الأمريكية العاملة في مجال النقل التشاركي خسائر بأقل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كما ارتفعت الإيرادات بنحو 37 % إلى 4.06 مليار دولار بدعم زيادة قيمة الحجز بنحو 28 % إلى 18.1 مليار دولار في الربع الرابع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: «دارا خسروشي» إن أوبر قد تتحول إلى الربحية في الربع الأخير من العام الجاري بعد أن كانت تتوقع حدوث ذلك في 2021.