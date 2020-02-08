«كريدي سويس» يقبل استقالة رئيسـه بعـد فضيحـة التجـسس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم الرئيس التنفيذي لبنك «كريدي سويس» السويسري تيجان ثيام استقالته في أعقاب فضيحة التجسس داخل ثاني أكبر بنك في البلاد والتي يجري التحقيق بشأنها من قبل المنظمين، ما هبط بسهم البنك 3%.

وقال مجلس إدارة «كريدي سويس» في بيان نشر على موقع البنك السويسري، إنه قرر بالإجماع قبول استقالة ثيام.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أورس رونر أن تيجان ثيام قدم مساهمة هائلة للبنك منذ انضمامه في عام 2015.

ومن المقرر أن يتنحى «ثيام» في 14 فبراير/‏شباط، على أن يحل محله توماس جوتشتاين والذي يرأس الوحدة السويسرية حالياً.

وقرر ثيام الاعتذار عن منصبه بسبب حدوث عملية التجسس أثناء فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي للبنك، وقال إنه لم يكن لديه علم بما حدث، وفي العام الماضي، تبين أن كبير موظفي العمليات السابق في كريدي سويس بيير أوليفييه طالب بالتجسس على أحد المديرين التنفيذيين «إقبال خان» قبل مغادرته لصالح منافسه السويسري «يو.بي.إس»، ثم اكتشف أنه تم التجسس كذلك على مدير تنفيذي آخر وهو بيتر جويرك.