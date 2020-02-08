سيولة متحفظة للأسهم في أسبوع ثانٍ من الضغوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطرت السيولة الهزيلة على تعاملات الأسهم المحلية في أسبوع ثان من الضغوط ل«القيادية» في البنوك، والعقار، والاتصالات، وسط عمليات تسييل مؤسساتية محدودة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج بقية الشركات المدرجة.

وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية 0.75% مع انخفاض شبه جماعي لأسهم العقار، إلى جانب تراجعات «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما هبط مؤشر «أبوظبي» 1.34% مع تراجع «أبوظبي الأول»، و«اتصالات».

بالرغم من هذه التراجعات، إلا أن المستثمرين الأجانب (غير العرب) ركزوا في الشراء خلال أسبوع على أسهم البنوك، وتحديداً «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري»، إضافة إلى الأسهم التي تعتبر دفاعية في السوق، وهي: «أرامكس»، و«العربية للطيران».

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 771.9 مليون درهم في دبي، و752.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 734.5 مليون سهم، توزعت بواقع 484.8 مليون سهم في دبي، و249.7 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عبر 19.7 ألف صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي في أسبوع عند مستوى 2769.58 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك، والعقار، والاستثمار، في مقابل ارتفاع النقل.

وهبط قطاع البنوك 1.4% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.53%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.5%.

كما نزل قطاع العقار 1.6% نتيجة نزول «إعمار العقارية» بنحو 1%، و«أرابتك» 13.86%، و«داماك»1.87%، و«إعمار مولز» 3.3% والاتحاد العقارية«1%، و»ديار«2.25%، فيما غرد»إعمار للتطوير«وحيداً في الارتفاع بنسبة 0.26%.

كما تراجع قطاع الاستثمار 0.7% بسبب تراجع»دبي للاستثمار«0.76%، و»شعاع كابيتال«4.4%، في مقابل ارتفاع»سوق دبي المالي«0.32%.

سوق أبوظبي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً أسبوعياً عند 5087.21 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك، والعقار، والاستثمار، والاتصالات والخدمات.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.97% على وقع هبوط»أبوظبي الأول«3.1%، في مقابل ارتفاع»أبوظبي التجاري«1.57%، واستقرار»أبوظبي الإسلامي«.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.98% نتيجة تراجع سهم»اتصالات«بالنسبة نفسها.

وهبط قطاع العقار 0.36% مع هبوط»رأس الخيمة العقارية«5.39%، في ظل استقرار»الدار«.

ونزل قطاع الاستثمار هامشياً 0.08% مع نزول»الواحة كابيتال«0.22%، في مقابل ارتفاع»إشراق«0.98%.

وعلى العكس، زاد قطاع الطاقة 3.43% مع نمو»طاقة«54.26%، على الرغم من تراجع»أدنوك للتوزيع«2.23%، و»دانة غاز«0.11%.

توجه السيولة

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وحصد»دبي الإسلامي«التداولات الأكثر في سوق دبي خلال أسبوع، وبقيمة 119.5 مليون درهم، وأقفل عند 5.68 درهم، تلاه»إعمار العقارية«بسيولة قدرها 110.24 مليون درهم، ليغلق عند 4 دراهم، ثم»الإمارات دبي الوطني«بتداولات وصلت قيمتها إلى 106.3 مليون درهم، مغلقاً عند 13.4 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، كانت الصدارة ل»أبوظبي الأول«بقيمة 290.34 مليون درهم، مغلقاً عند 15 درهماً، تلاه»اتصالات«بسيولة قدرها 97.4 مليون درهم، وأقفل عند 16.12 درهم، ثم»أبوظبي التجاري«مع استقطابه 72.2 مليون درهم من التداولات الأسبوعية ليغلق عند 7.77 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي خلال أسبوع»طاقة«الذي أغلق سعره عند 0.725 درهم، تلاه»أبوظبي لبناء السفن«، وصعد 9.52% مغلقاً عند 2.76 درهم، ثم»بنك أم القيوين الوطني«، مرتفعاً 5.26% إلى درهمين.

بينما كان التراجع الأكثر من نصيب»البنك العربي المتحد«وبنسبة 9.38% مغلقاً عند 0.812 درهم، تلاه»الخليج الاستثمارية«وهبط 7.41% إلى 1.25 درهم، ثم»رأس الخيمة العقارية«وانخفض 5.39% ليغلق عند 0.439 درهم. وفي سوق دبي، تصدر الارتفاع الأكثر خلال أسبوع»عمان للتأمين«بنسبة 11.3% إلى 2.56 درهم، تلاه»دار التكافل«بصعوده 10.2% ليغلق عند 0.56 درهم، ثم»دو«، وصعد 7.45% مغلقاً عند 6.2 درهم.

وعلى العكس، كان الهبوط الأكثر ل»أرابتك«مغلقاً سعره عند0.87 درهم، تلاه»غلفا للمياه«، وانخفض 10% وأقفل عند 5.13 درهم، ثم»المدينة للتمويل«، وتراجع» 9.78% إلى 0.166 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 243.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.1 مليون درهم محصلة شراء العرب، و19.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و223.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 243.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، كانت وجهة الشراء من نصيب المستثمرين العرب، بصافي استثمار بلغ 11.5 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 11.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.2 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و7.3 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين، وبنسبة تكاد لا تذكر للأجانب.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 122.75 مليون درهم محصلة بيع، منها 18.65 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و104.1 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 122.75 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 18.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و104.1 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.