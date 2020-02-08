الذهب يصعد.. واليورو يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة؛ مع تراجع الأسهم، بينما لا يبدي الفيروس التاجي الذي ظهر في الصين بوادر انحسار وسط مخاوف متصاعدة من أثر أوسع نطاقاً في النمو الاقتصادي.

لكن المعدن يظل بصدد أكبر تراجع أسبوعي له في ثلاثة أشهر؛ حيث واصلت بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي، تشمل تراجعاً في طلبات إعانة البطالة، تدعيم الدولار. ويرقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وزاد السعر الفوري للذهب 6 دولارات عند 1572.1 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن بانخفاض 1.5% للأسبوع. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1572.30 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.3% إلى 17.76 دولار للأوقية، متجهة نحو أسوأ أسبوع لها في شهرين، في حين فقد البلاتين 0.2% مسجلاً 959.79 دولار للأوقية.

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وفي أسواق العملات، نزل اليورو لأدنى مستوى منذ أكتوبر/‏‏تشرين الأول، أمس الجمعة، ونزل اليورو لمستوى منخفض عند 1.0948 دولار، منخفضاً 0.3%، لتبلغ خسائره منذ يوم الاثنين 1.2%، متجهاً نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر/‏‏تشرين الثاني.

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية 0.3% إلى 6.997 يوان للدولار؛ لكنه مازال مرشحاً لزيادة طفيفة هذا الأسبوع؛ بفضل تحفيز من بنك الصين المركزي.

وخسر الدولار الأسترالي، المرتبط عادة بالتطورات الصينية، 0.7% ليسجل 0.6672 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/‏‏تشرين الأول.

وهبط الدولار الأمريكي، الذي يتجه لتحقيق أكبر صعود أسبوعي أمام الين منذ يوليو/‏‏تموز 2018، 0.2% مسجلاً 109.81 ين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات المنافسة، 0.1% إلى 98.597، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أكتوبر/‏‏تشرين الأول. وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث التعاملات 1.2932 دولار. وشهدت العملة البريطانية شيئاً من التعافي مقابل اليورو؛ إذ صعدت 0.3% إلى 84.70 بنس. (وكالات)