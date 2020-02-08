أشياء لا مكان لها في حقيبة السفر

بات حمل الأمتعة أثناء السفر والسياحة مكلفاً جداً، وبات من المفيد ألا تشغل بالك بما تحمل وما لا تحمل في حقيبة سفرك التي كلما خف وزنها كان تجوالك أيسر وأكثر متعة. لذلك ينصح خبراء السفر المسافرين ومحبي المغامرات ألا يحشروا كل ما لديهم من أمتعة داخل حقيبة السفر حتى يصل بهم الأمر لطلب المساعدة من الأصدقاء للجلوس أو الوقوف فوقها لكي يتمكنوا من إغلاقها. وإليكم بعض الأمثلة عن أشياء تحملونها خلال سفركم، وقد لا تكون ضرورية، وفيما تبقى لكل شخص أهواؤه الخاصة للاستمتاع بوقت السفر، إلا أن هذا العالم فيه الكثير من العادات المشتركة التي تتراكم بالتجربة.

الملابس الرخيصة

لا بأس في اصطحاب ملابس ذات جودة عالية، فالقليل منها يغنيك عن الكثير من الملابس الرخيصة. وهذا ينطبق بشكل خاص على الرحلات الطويلة. استبعد فكرة ارتداء ذلك الطقم الأزرق المركون في زاوية الخزانة منذ سنوات.

لا تكثر من الأجهزة الرقمية الصغيرة

الأسواق اليوم تغص بتجهيزات السفر المفيدة للغاية. لذلك لا داعي أن تأخذ كل ما لديك من الأجهزة في كل رحلة. لا بد من التروي والتفكير ملياً في المنفعة التي يحققها كل جهاز مقابل الإزعاج الذي يسببه. هل أنت حقاً بحاجة إلى كمبيوتر محمول، وجهاز لوحي مثلاً؟ وماذا عن سماعات الأذن الداخلية والخارجية؟ وإذا كنت مسافراً لأكثر من بلد واحد يكفيك محول وشاحن «يو إس بي» متعدد الوظائف.

القليل من المساحيق

رغم أن حماماتنا باتت مستودعات للمنظفات ومساحيق التجميل في عالم تربى على ثقافة الاستهلاك، لا يمكن القول إنك بحاجة إلى كل تلك المكونات في سفرك. اترك غسول الوجه وكريمات العيون وكريم النهار وكريم الليل وأملاح الاستحمام في البحر الميت وقناع الشاي الأخضر الخاص بالوجه داخل المنزل. ويمكنك شراء سائل الاستحمام والشامبو والبلسم ومزيل العرق وغيرها من الأساسيات في معظم المدن في جميع أنحاء العالم. أما إذا كنت تخطط لقضاء القسم الأكبر من رحلتك في المناطق الريفية النائية، فيمكنك انتقاء الأساسيات من تلك التشكيلة التي لا غنى لك عنها.

رف الكتب

الكتب ثقيلة، وتشغل حيزاً كبيراً من الحقيبة. إذا كنت تعتقد أنك سوف تقرأ أكثر من رواية واحدة أثناء سفرك، اصطحب القارئ الإلكتروني. هناك مواقع متخصصة في توجيه النصح حول ما تقرأ على الشبكة وهذا يساعدك في التخلص من الكثير من الأوزان.

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زوج إضافي من الأحذية

بعض الناس يحمل في حقيبة سفره حذاء خاصاً للرياضة وآخر للحمام وثالث للمشي ورابع لصعود الجبال. ما الحاجة إلى كل هذه الأحذية التي تشغل الحقيبة وقد لا تحتاج إلا إلى واحد منها. عند الضرورة يمكن أن تشتري حذاء حمام بثمن بخس من أقرب محل.

وسائل الراحة المنزلية

كثيرون منا يشتاقون لطعامهم المعتاد عندما يكون أحدنا في سفر. لذلك يحملون معهم شيئاً مما ألفوا تناوله في وجبة الإفطار من جبنة أو لبنة أو غيرها. لماذا لا نختبر أطباق الشعوب الأخرى، ففيها المذاقات اللذيذة والنكهات التي لا تنسى. وعند العودة إلى البيت نستأنف متعة أطباقنا التي غبنا عنها لوقت غير طويل.

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