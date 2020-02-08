شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر تراجع للناتج الصناعي الألماني منذ 2009 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الناتج الصناعي الألماني، أكبر تراجع له في أكثر من عشر سنوات في ديسمبر /كانون الأول، مسلطاً الضوء على ضعف قطاع الصناعات التحويلية، والذي يثقل كاهل النمو في أكبر اقتصاد أوروبي.
وهوى الإنتاج الصناعي 3.5% في ذلك الشهر، بينما كان من المتوقع أن يهبط 0.2%، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات. وهذا أكبر تراجع منذ يناير/ كانون الثاني ويأتي بعد زيادة 1.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأظهرت بيانات منفصلة نمو الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.1% في ديسمبر/ كانون الأول بينما تراجعت الواردات 0.7%.
يكابد المصنعون الألمان المعتمدون على التصدير، طلباً ضعيفاً في الخارج وحالة من الضبابية في ظل نزاعات التجارة. (رويترز)
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