شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بسبب مخاوف انتشار "كورونا"..و"دبى" تهبط للأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، متأثرة بانخفاض أسواق المال نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، إذ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.35%، تلاه بورصة قطر بنسبة 2.27%، وانخفضت أيضاً مؤشرات بورصة الكويت، وبورصتى دبى والبحرين.



بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بنسبة 2.27% خاسراً 237.39 نقطة ليغلق عند مستوى 10204.62 نقطة، وخسر رأس المال السوقى للبورصة 11.1 مليار ريال ليغلق عند مستوى 568.347 مليار ريال، بنسبة انخفاض 1.92%. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بنسبة 2.27% خاسراً 237.39 نقطة ليغلق عند مستوى 10204.62 نقطة، وخسر رأس المال السوقى للبورصة 11.1 مليار ريال ليغلق عند مستوى 568.347 مليار ريال، بنسبة انخفاض 1.92%.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، نحو 373.66 مليون سهم بقيمة 1.13 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهى، عبر تنفيذ 29.46 ألف صفقة، وارتفعت 3 أسهم، وتراجع 38 سهماً، ، بينما استقرت 6 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 5.20%، أعقبه قطاعى العقارات والتأمين بنسبة 3.67%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.78%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.32%.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.35% خاسراً 193.5 نقطة ليغلق عند مستوى 8053.09 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 195.38 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.55 تريليون ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 782.43 مليون سهم بقيمة 19.26 مليار ريال.

وتراجع 15 قطاعا ببورصة السعودية، أبرزها الاتصالات بنسبة 3.87%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.85%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.54%، فيما ارتفعت 6 قطاعات تصدرها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.31%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وخسر رأس المال السوقى بنحو 278 مليون دينار ليغلق عند 35.762 مليار دينار بنسبة انخفاض 0.77%.

وهبط المؤشر العام بنسبة 0.77% خاسراً 48.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6276.21 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% خاسراً 50 نقطة ليغلق عند مستوى 6983.71 نقطة، ونزل المؤشر الرئيسى بنسبة 0.96% خاسراً 47.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4874.95 نقطة.

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وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.061 مليار سهم بقيمة 160.81 مليون دينار عبر تنفيذ 42.06 ألف صفقة.





بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.75% خاسراً 20.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المتهى، وذلك للأسبوع الثانى على التوالي، وخسر رأس المال السوقى 1.35 مليار درهم ليغلق عند مستوى 381.16 مليار درهم.

وتسبب فى تراجع بورصة دبى، قطاع العقارات بنسبة انخفاض 1.6% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.9%، إعمار للتطوير بنسبة 0.26%، إعمار مولز بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 2.5%، دبى الإسلامى بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.7% بضغوط هبوط سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 0.76%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.10% خاسراً 1.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1656.04 نقطة بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 13.85 مليون سهم بقيمة 3.18 مليون دينار.

وتراجع قطاعا البنوك التجارية والصناعة بنسبة 0.49%، 0.22%، على التوالي بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.08%، شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%.