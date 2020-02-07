شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يرتفع بنحو 9.5% مدعوماً بالتوقعات الإيجابية حول الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعوما بالتوقعات الإيجابية التي أطلقها المدير التنفيذي للشركة بشأن التحول نحو الأرباح.



وكانت "أوبر" قد أعلنت أمس تسجيل خسائر أقل من التوقعات في الربع السنوي الرابع من عام 2019 حيث بلغت 1.1 مليار دولار أو ما يعادل 64 سنتا للسهم في الربع الأخير من العام الماضي بينما توقع محللون خسائر بنحو 58 سنتا للسهم.

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وتجدر الإشارة إلى أنه منذ طرح سهم "أوبر" للاكتتاب في مايو/أيار عام 2019، سجلت الشركة خسائر بنحو 8.5 مليار دولار وتواصل تسجيل الخسائر.



ومع ذلك، أكد المدير التنفيذي للشركة "دارا خسروهاشي" بأنه يتوقع تحول "أوبر" نحو الربحية بنهاية العام الجاري مقارنة بتقديراته السابقة بتحقيق أرباح عام 2021.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 9.5% إلى 40.5 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 41 دولارا بينما سجل أقل سعر عند 36.5 دولار.