شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية بنحو 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من استمرار القلق من فيروس كورونا لكن المعدن وقع تحت وطاة الضغوط عقب تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 225 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 160 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 3.6% على غير المتوقع من 3.5%.

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وارتفعت عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 631 شخصا بينما قفز عدد الإصابات إلى أكثر من 31 ألف شخص.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% إلى 17.692 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 17.855 دولار وأقل سعر عند 17.605 دولار.