شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التراجع بضغط من التصريحات السلبية حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل استمرار التصريحات السلبية المتبادلة بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي.



كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد صرح بأن حكومته تسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري يشبه ذلك الموقع بين أستراليا والاتحاد الأوروبي.



وردت المفوضية الأوروبية على "جونسون" بالقول إنه لا يوجد اتفاق تجارة حرة بين بروكسل وأستراليا من الأساس.

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وأضافت بأن تصريحات الحكومة البريطانية تعكس عدم وجود رغبة في التوصل إلى اتفاق عقب تنفيذ الخروج في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن ارتفاع مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.6%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2892، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2959 وأقل سعر عند 1.2891.