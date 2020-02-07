شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي التعاملات على ارتفاع رغم صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة على الرغم من صدور تقرير الوظائف الشهري وتحقيق بيانات قوية فضلا عن صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت إضافة الاقتصاد 225 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو تجاوز توقعات بإضافة 160 ألفاً، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% من 3.5%.

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وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بهذه البيانات لتعكس ما صرح به من إنجازات اقتصادية وتجارية في خطاب الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونجرس في وقت سابق هذا الأسبوع.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.4 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% إلى 1573.4 دولار للأوقية وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بحوالي 0.9%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 1577.8 دولار وأقل سعر عند 1563.5 دولار.