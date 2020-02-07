شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بعد صدور تقرير الوظائف الإيجابي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات قوية في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 225 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون إضافة الاقتصاد لـ160 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة في أمريكا على غير المتوقع إلى 3.6% من القراءة السابقة عند 3.5%.

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وعلى صعيد التطورات بشأن فيروس كورونا، أعلنت الصين وفاة أكثر من 630 شخصا حتى الآن بينما ارتفعت الإصابات إلى ما يتجاوز 31 ألفا.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بما تبذله الصين من جهود لاحتوواء الفيروس كما صرح نظيره الصيني "شي جين بينج" بأن "كورونا" لن يؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المدى الطويل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.4 نقطة.