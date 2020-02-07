شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" زيادة عدد حفارات النفط في أمريكا بحفار واحد إلى 676 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفار واحد إلى 111، بينما استقر إجمالي حفارات النفط والغاز معا في البلاد عند 790 حفاراً هذا الأسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.