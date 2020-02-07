شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 7-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 7-2-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها تأكيد وزير المالية، أنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين إلا فى حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، وخفض البنك المركزى الروسى سعر فائدته الرئيسى إلى 6% اليوم الجمعة، مقلصا تكاليف الاقتراض للاجتماع السادس على التوالي.

توصيل الغاز إلى 724 ألف وحدة سكنية خلال 7 شهور

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز الطبيعى إلى 724 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليه 2019 إلى يناير 2020 ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 مليون و 750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020، لافتا إلى الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى 45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف الملا، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه جار حاليا التوصيل إلى 476 ألف وحدة سكنية أخرى استكمالا لتنفيذ خطة العام المالى الحالى التى تستهدف التوصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز إلى مليون و 200 ألف وحدة سكنية مؤكداً ان المعدلات الحالية للتوصيل تعد أحد ثمار مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.

وزير المالية لرجال الأعمال: لن نحجز على حسابات الممولين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين إلا فى حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، وذلك فى الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر وهى: صدور نموذج 19 لضريبة الدخل، و 10 للقيمة المضافة دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائى، وقرار لجنة إنهاء المنازعات.

وأوضح معيط، أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.

قال الوزير، فى لقائه مع المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيًا؛ لضمان تحصيل حق الدولة، دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار.

أضاف معيط، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه لن يكون هناك ربط جزافى للضرائب، وفى حالة عدم توفر دفاتر وسجلات منتظمة يتم التقدير على أسس مستندية ومحاضر معاينة، مشيرًا إلى أن مشروع تحديث وميكنة المنظومة الضريبية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وأن الوزارة تمضى بقوة فى تنفيذ هذا المشروع بما يؤدى فى النهاية إلى منظومة ضريبية متطورة جاذبة للاستثمار.

الأردن يرسل وفداً للتعرف على التجربة المصرية فى إنشاء المجمعات الصناعية

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور طارق الحمورى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى والوفد المرافق، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التجارى والصناعى المشترك بين البلدين والسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادى بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والأردنى، وذلك فى إطار انعقاد اجتماعات الدورة العادية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية.

وقالت الوزيرة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات سياسية وتاريخية وطيدة وهو الأمر الذى تعكسه توجيهات قيادة الدولتين بأهمية إحداث نقلة نوعية فى مستوى التعاون الاقتصادى المشترك خاصة فى ظل الإمكانات والمقومات التى تمتلكها كلا البلدين وبصفة خاصة فى المجالين التجارى والصناعى.

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وحول تعزيز التعاون الصناعى المشترك، لفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى توجه الوزارة الحالى نحو إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة المجهزة بالتراخيص بهدف مساعدة صغار المنتجين على بدء مشروعاتهم الصناعية والترويج لمنتجاتهم سواء فى السوق المحلى أو التصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أهمية التنسيق بين القطاع الخاص فى البلدين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات صناعية تنعكس آثارها إيجابيا على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والأردن.

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعهما الثانى خلال أقل من شهر، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع القومى الهام، والذى يعد من أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة، حيث تم استعراض موقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

ارتفاع احتياطى الصين الأجنبى إلى 3.115 تريليون دولار

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى للصين على غير المتوقع فى يناير مع صعود اليوان بعد أن وقعت بكين وواشنطن اتفاق تجارة أوليا لنزع فتيل نزاع دار لثمانية عشر شهرا ونال من النمو العالمى.

وأظهرت بيانات البنك المركزى اليوم الجمعة ارتفاع احتياطيات البلاد - وهى الأضخم فى العالم -- 7.57 مليار دولار فى يناير إلى 3.115 تريليون دولار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 7.92 مليار دولار إلى 3.100 تريليون، نظرا لتقلبات أسعار الصرف الأجنبى العالمية والسندات الأجنبية التى فى حوزة الصين.

كانت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال ساعدت الصين فى السيطرة على نزوح الأموال على مدار العام الأخير رغم حرب التجارة مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادى المحلي. وأدت زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الأسهم والسندات الصينية إلى نمو التدفقات.

روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 6%

خفض البنك المركزى الروسى سعر فائدته الرئيسى إلى 6% اليوم الجمعة، مقلصا تكاليف الاقتراض للاجتماع السادس على التوالى وسط تضخم متباطئ، وقال إنه قد يجرى مزيدا من الخفض خلال اجتماع قادم.

تماشى الخفض مع متوسط التوقعات، وإن كان قد فاجأ البعض الذين توقعوا أن يبقى البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير وسط تقلبات متزايدة فى الأسواق العالمية ومخاطر من زيادة الإنفاق العام تحت حكومة روسية جديدة.