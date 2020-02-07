شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل خسائره وسط عدم يقين حول اجتماع "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم وسط أنباء عن خلافات بين "أوبك" والمنتجين المستقلين بشأن اتفاق خفض الإنتاج ردا على انتشار فيروس كورونا.



وكانت مصادر قد تحدثت لـ"رويترز" عن أن "أوبك" والمنتجدين المستقلين سيعقدون اجتماعهم منتصف الشهر الجاري بدلاً من مارس/آذار في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الطلب.



وذكرت المصادر أيضاً أن "أوبك" تتدرس زيادة خفض الإنتاج بحوالي 600 ألف برميل يوميا تضاف على الخفض الحالي المقدر بـ1.7 مليون برميل يومياً، لكن قيل إن روسيا ترفض هذا المقترح.

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وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بعد قليل عن عدد حفارات التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 50.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 51.4 دولار وأقل سعر عند 50.09 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.5% إلى 54.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.4 دولار وأقل سعر عند 54.2 دولار.