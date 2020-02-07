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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع قليلاً رغم صدور بيانات إيجابية بسوق العمل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات قوية في سوق العمل بكل من الولايات المتحدة وكندا.
واكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" على قدرة بلاده على احتواء انتشار كورونا رغم ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 631 شخصا وإصابة أكثر من 31 ألف شخص آخرين.
وكشفت بيانات حكومية عن إضافة الاقتصاد الكندي 34.5 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 16.3 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 5.5 على عكس توقعات أشارت إلى استتقرارها عند 5.7% دون تغيير.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 225 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون إضافة حوالي 160 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 3.6% من 3.5%.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7516، وسجل أعلى سعر االيوم عند 0.7533 وأقل سعر عند 0.7504.
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