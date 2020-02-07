شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على مستويات قياسية مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على مستويات قياسية مرتفعة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 92.85 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 29286.92 نقطة، فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعًا 10.24 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 3335.54 نقطة، فيما نزل المؤشر ناسداك المجمع 45.51 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 9526.64 نقطة.

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