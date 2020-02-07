الليرة التركية تنزل لأقل مستوى منذ مايو

نزلت العملة التركية اليوم الجمعة لأدنى مستوياتها منذ مايو أيار بعد تعليقات من وزير الخزانة أشارت إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة وفي الوقت الذي يستعد فيه الجيش التركي لمزيد من المواجهات في سوريا.
وتراجعت الليرة 0.6 بالمئة إلى 6.0275 مقابل الدولار بحلول الساعة 14:38 بتوقيت جرينتش، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت تركيا أنها استكملت إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار.
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