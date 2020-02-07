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5 مزايا لتوطين مهنة طب الأسنان.. أبرزها استيعاب الخريجين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

أكد مختصون أهمية قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان تدريجيا، مشيرين إلى 5 مزايا لهذه الخطوة على الأقل، أبرزها استيعاب خريجي طب الأسنان، منوهين بأهمية تطوير قدرات خريجي كليات طب الأسنان بتدريب عملي مكثف شبيه بسنة الامتياز لطلبة الطب العام.

مرحلتان للتوطين

وأقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين مهنة طب الأسنان على مرحلتين، الأولى تستهدف توطين 25% بدءا من مطلع شعبان المقبل، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% بدءا من مطلع شعبان 1442.

وأكدت الوزارة أن قرار التوطين سيطبق على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان، مبينة أن القرار يأتي إنفاذا لمبادرة «توطين المهن»، والتي هي إحدى مبادرات الوزارة المعلنة في 20/‏ 01/‏ 1440، بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية «هدف».

تقليص الانتظار

وأكد وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي، عميد كلية طب الأسنان السابق، الدكتور فهد الحربي أن المملكة قادرة في الوقت الحاضر على توطين طب الأسنان العام بشكل كامل، وتبقى وظائف الأخصائيين والاستشاريين التي تحتاج إلى بعض الوقت، إلا أن توجه الدولة الآن للتوطين سيشجع على تسريع العملية، خاصة مع التوجه للتدريب العملي على مستوى عال أثناء الدراسة وعلى رأس العمل، مشيرا إلى أن المسألة الأهم في تغطية مهنة طب الأسنان هي تقليص فترة الانتظار للمواعيد.

ثروة وطنية

وأكد استشاري طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزبز بجدة الدكتور أسامة باعشن ضرورة حفظ الثروة الوطنية التي أنفقت عليها الدولة مئات الملايين، والمتمثلة بخريجي كليات طب الأسنان، لافتا إلى أن عدم قبول المستشفيات الخاصة لهم وبقاءهم فترة طويلة في انتظار الوظيفة في المستشفى الحكومي يعود إلى أن هذه الفئة تكون عادة غير مؤهلة لاستقبال حالات تحتاج إلى عمل حرفي مثل جراحة اللثة أو سحب العصب أو زراعة الأسنان، بل إن أقصى ما يمكن أن تقوم به هو إزالة الجير والتنظيف، ومثل هؤلاء موجودون بالآلاف، وللأسف يتسرب الكثير من هؤلاء إلى مهن ووظائف أخرى، مشيرا إلى ضرورة اعتماد ما يشبه سنة الامتياز في الطب، بالدراسة لمدة سنتين مكثفتين للحصول على درجة الأخصائي، ويمكن لمن تخرجوا سابقا إكمال دراستهم للوصول إلى هذه الدرجة ثم درجة الاستشاري.

خطوة متقدمة

وأبان مدير إدارة الموارد البشرية بشركة الكهرباء سابقا حسن الدليجان أن توطين مهنة طب الأسنان خطوة متقدمة في القطاع الصحي يمكن أن تتبعها مهن أخرى، مثل التمريض، وبما يوفر على المملكة الكثير من الأموال المحولة إلى الخارج إلى جانب زيادة فرص التوظيف للمواطنين، مشيرا إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة حتى الآن عن عدد أطباء الأسنان وعدد الأخصائيين والمستشارين منهم، وهو ما يجب توفيره من أجل التخطيط لشغل المهن وتغطية الحاجة.

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التأهيل أولا

بدوره أفاد المستثمر في القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية نذير الجشي بأن المنشآت الصحية الخاصة عموما ترحب بالتوطين الكامل لجميع الكوادر الصحية، ومنهم أطباء الأسنان، إلا أنهم لا يستطيعون قبول حديثي التخرج من كليات طب الأسنان، ما لم يخضعوا لدراسة متخصصة تتضمن التدريب العملي الاحترافي، لأن المستفيدين من خدمات طب الأسنان لن يقبلوا أن يكونوا حقول تجارب، خاصة عند إجراء عمليات تحتاج إلى دقة وحرفية، مطالبا الجامعات بالاهتمام بجانب التأهيل بعد سنوات الدراسة المقررة.

وذكر أن إدراج توطين مهنة أطباء الأسنان بدون ذكر الفرع التخصصي من هذا الطب، لن يخدم عملية التوطين، مقترحا أن تحدد التخصصات التي يمكن توطينها أولا ضمن التدرج في التوطين الكامل، مشيرا إلى أهمية تقديم برامج متخصصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو بالابتعاث الخارجي.

التخصص هو الهدف

وأوضح طبيب الأسنان الدكتور أوس الرجيعي أن مهنة طب الأسنان بالمملكة وصلت إلى مستويات متقدمة من حيث عدد الكوادر السعودية المؤهلة وخبرتها و»إن لم نصل إلى الاكتفاء الذاتي فإننا بفضل دعم الدولة الكبير سنصل إلى هذا الهدف النبيل تدريجيا وعبر مراحل محددة»، منوها بوجود اهتمام كبير من القيادة بهذا المجال الحيوي، إلا أنه أشار إلى الحاجة إلى المزيد من التأهيل لخريجي طب الأسنان من أجل الوصول إلى مستوى أخصائي على أقل تقدير، حيث إن كليات طب الأسنان تخرج «طبيب أسنان عام» يحتاج إلى تدريب لعمليات الجراحة والخلع ووضع الحشوات وغيرها.

ولفت إلى تخريج 2000 طبيب أسنان من جامعات المملكة، و»لكن لا بد من عمل خطط دقيقة للاحتياج في السنوات المقبلة بما يلائم حاجة سوق العمل والمستشفيات، وأن يكون الإحلال بشكل مقنن ومدروس بحيث لا يؤثر سلبا على الخدمة خاصة لجهة الاختصاصيين والمستشارين، حيث نحتاج إلى وقت أطول بعض الشيء لإعداد مثل هؤلاء».

5 مزايا لتوطين مهنة طب الأسنان

القضاء على البطالة لدى خريجي طب الأسنان تقليص استقدام أطباء الأسنان من الخارج الحد من التحويلات المالية للوافدين العمل على إكمال منظومة التوطين بإدخال القطاع الصحي الحد من تسرب خريجي كليات طب الأسنان إلى مهن أخرى

قرار التوطين

قرار توطين مهنة طب الأسنان سينفذ على المنشآت الصحية التي يتجاوز عدد أطباء الأسنان فيها 3 أطباء

وسيتم على مرحلتين

الأولى

توطين 25% بدءا من 01/ 08/ 1441

الثانية