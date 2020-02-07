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1000 شخص يحصلون على شهادات هيئة المحاسبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

كرمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في ختام منتدى المحاسبين السعودي 1000 شخص من الحاصلين على شهاداتها المهنية، كما قدمت الهيئة 1000 مقعد تعليمي مجاني لبرنامجي الزمالة وضريبة القيمة المضافة.

وتخلل المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام بحضور 33 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها 8 جلسات حوارية و24 ورشة عمل مجانية بشهادات معتمدة، بحضور 70 متحدثا متخصصا محليا ودوليا. وبلغ إجمالي المستفيدين من ورش العمل 4 آلاف مستفيد. وبلغ عدد الجهات المشاركة في المنتدى الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 190 جهة تمثل القطاع الحكومي والخاص.

وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على واقع سوق مهنة المحاسبة والمراجعة ومستقبلها لبناء مهارات خريجي المحاسبة وتوجيهها نحو تطوير وتنمية المهنة، سعيا لتحقيق الاقتصاد المزدهر، وزيادة عدد المحاسبين المؤهلين، يلي ذلك مناقشة البيئة المالية في المملكة عن طريق عرض اللوائح والأنظمة لكل ما يرتبط بعمل المحاسب، الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

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كما قدمت ورش العمل مواضيع مالية متنوعة للحضور، تهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بمجالات المحاسبة والمراجعة، وإثراء المناقشات، وتداول الخبرات، وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.

وجرى استعراض أهم وأحدث التطبيقات والتوجهات التقنية للمحاسبة والمراجعة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأفضل الممارسات التقنية المتنوعة لتجاوزها. واختتمت جلسات المؤتمر بالحديث عن معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة دوليا، وأبرز تحديثات قواعد سلوكها وآدابها.

كما سلط المنتدى الضوء على مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها الرئيس في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والإسهام في بناء الاقتصاد المزدهر، إذ تأتي مشاركة أرامكو السعودية كشريك استراتيجي تفعيلا لدورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية لدعم المهنة وتعزيز دورها وتمكين العاملين فيها من الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، مما يعكس الأثر على مقومات بناء اقتصاد المملكة وتعزيز الشفافية والحوكمة، حيث خصصت أرامكو ورش عمل من خلال الأكاديمية التي أقيمت في المعرض المصاحب، ناقشت من خلالها الشهادات الاحترافية في المحاسبة والمالية والتطرق إلى أهمية الحوكمة، والمخاطر والمراقبة وتطورات نظام ضريبة الدخل ونظام جباية الزكاة في المملكة.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، أن النجاحات التي تحققت للمنتدى كانت خلفها جهود بذلت ودعم كبير قدمته شركة أرامكو برعايتها هذا الحدث المهني الأكبر في الشرق الأوسط، مؤكدا أن ما تقوم به أرامكو من دعم لمثل هذه المنتديات يعزز مكانة المملكة وتقدمها في مختلف المجالات، مبينا أن جميع المنتمين للمهنة يتطلعون إلى استدامة الشراكة بين الهيئة وأرامكو لدعم مهنة المحاسبة التي تعد المحرك الأساس لتقدم الدول وازدهارها.