شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار معظم السلع في الأسبوع الأول من فبراير أبرزها الأرز والفول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار معظم السلع والمعادن فى السوق المحلى المصرى، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى، على رأسها القمح والدقيق والردة والأرز والفول والصويا والعلف، فيما ارتفع سعر الذرة وتراجع سعر الزيت الصويا، وبالنسبة للمعادن، استقرت أسعار الحديد والألومنيوم والنحاس، وارتفع الذهب، وذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد أسعار السلع. وجاءت قائمة الأسعار كالتالى : قمح 11.5 أوكرانى 3820 جنيه / طن صب أرضه قمح 12.5 روسى 3900 جنيه/طن صب أرضه قمح 13.5 روسى 3980 جنيه / طن صب أرضه قمح 14.5 رورسى 4170 جنيه/طن صب أرضه دقيق -24 4600 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق -27 4700 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق مخبوزات فاخر 32.5/50 كيلو 6800 جنيه/طن ردة محلى 3200 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 4200 جنيه / طن معبأ أرض أرز شعير رفيع 3900 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7250 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6250 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5750 جنيه / طن معبأ أرضه زيت صويا مكرر 14750 جنيه / طن صب أرضه زيت أولينRBD 11750 جنيه / طن صب أرضه زيت ذرة خام 12500 جنيه / طن صب أرضه زيت عباد الشمس مكرر 16900 جنيه / طن صب أرضه سكر مكرر 7750 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – رفيع 25500 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – عريض 18500 جنيه / طن معبأ أرضه فول استرالى 10000 جنيه/ طن معبأ أرضه فول ليتوانى 8000 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى 7700 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى سورتكس 9500 جنيه / طن معبأ أرضه فول استرالى جديد 11500 جنيه / طن معبأ أرضه ذرة برازيلى/ أرجنتينى 3450 جنيه / طن صب أرضه ذرة أوكرانى 3170 جنيه / طن صب أرضه ذرة بلغارى/رومانى 3190 جنيه/طن صب أرضه نشا غذائى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه جلوكوز 6700 جنيه / طن صب أرضه صويا 47 5900 جنيه / طن صب أرضه صويا 46 5850 جنيه / طن معبأ أرضه صويا 44 5600 جنيه / طن معبأ أرضه بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6700 جنيه / طن صب أرضه دى دى جى إس أمريكى 4500 جنيه / طن معبأ أرضه Advertisements جلوتين مستورد 10200 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين محلى 10150 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه كسب عباد – 36% 4550 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي تسمين سوبر 23% 6100 جنيه / طن معبأ أرضه علف نامي تسمين سوبر 21% 6000 جنيه / طن معبأ أرضه علف ناهي تسمين سوبر 19% 5950 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي نامي 21% 5700 جنيه / طن معبأ أرضه لحم أبيض دواجن 25 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 32 جنيه / كيلو

أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى: أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى: حديد 1000 جنيه / طن أرضه خردة الحديد 4570 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 45900 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – بثق 52900 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 55000 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر – كابلات 98000 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - بارات 105700 جنيه / طن أرضه الأسمنت 765 جنيه / طن أرضه يوريا 4300 جنيه / طن النترات 4250 جنيه / طن فوسفات ناعم 1450 جنيه / طن فوسفات خشن 1550 جنيه / طن الذهب - 18 587 جنيه / جرام الذهب - 21 685 جنيه / جرام الذهب - 24 783 جنيه / جرام الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5480 جنيه الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 15.70/15.83 جنيه

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