شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نتوقع تأثيراً ضئيلاً لكورونا على اقتصادنا والان نبدء بالتفاصيل

قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تتوقع أن يكون لفيروس كورونا في الصين أثر كبير على الاقتصاد الأمريكي.

وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي للصحفيين في البيت الأبيض "هناك الكثير من المتغيرات المعنية وأمور لا نعرفها. داخليا بحثنا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي ربما عُشري واحد بالمئة -هذا كل ما توصلنا إليه حتى الآن. ومجددا، بناء على الماضي وما نراه... نعتقد أنه سيكون تأثيرا ضئيلا للغاية".