النفط ينزل بعد طلب روسيا مزيدا من الوقت بشأن تخفيضات أوبك+

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن قالت روسيا إنها تحتاج مزيدا من الوقت قبل الالتزام بتخفيضات إنتاج مع أوبك ومنتجين آخرين في ظل تراجع الطلب على الخام في الوقت الذي تكافح فيه الصين وباء الفيروس التاجي.

وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 49 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 54.44 دولار للبرميل، متجهة لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي في ظل استمرار المخاوف حيال أثر الفيروس.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو واحدا بالمئة مسجلة 50.42 دولار للبرميل، ومتجهة هي الأخرى صوب خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الخميس إن موسكو تؤيد التعاون مع المنتجين الآخرين، في تصريحات بدا أنها سترفع الأسعار في التعاملات المبكرة.

لكن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال اليوم إن روسيا تحتاج بضعة أيام لتحليل سوق النفط وإنها ستوضح موقفها بشأن زيادة التخفيضات الأسبوع المقبل.

وتنبأ نوفاك بأن الطلب العالمي على النفط ربما ينخفض بين 150 و200 ألف برميل يوميا في 2020 في ظل تفشي الفيروس، وهي نظرة محافظة نسبيا.

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وقالت ثلاثة مصادر لرويترز يوم الخميس إن لجنة فنية تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، اقترحت خفضل مؤقتا قدره 600 ألف برميل يوميا.

تخفض أوبك+، التي تضخ أكثر من أربعين بالمئة من نفط العالم، الإمدادات واتفقت على زيادة التخفيضات بواقع 500 ألف برميل يوميا من بداية العام إلى 1.7 مليون برميل يوميا ـ أي قرابة اثنين بالمئة من الطلب العالمي.

كانت الأسعار انخفضت في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال محافظ البنك المركزي الصيني إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يمر بتعطيلات خلال الربع الأول من العام.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من الخُمس منذ تفشي الفيروس بمدينة ووهان في الصين.