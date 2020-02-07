كتب: ضياء السقا أعلنت شركة ماجد الفطيم للتجزئة في مصر، عن حاجتها لـ9 وظائف للعمل بفرع كارفور المعادي، مول سيتي سنتر. والوظائف المتاحة هي: Advertisements 1- شيف حلواني

2- خباز

3- شيف سخن

4- سماك

5- بائع ملابس

6-شيف جبن

7-جزار

8- عمال ممرات

9- عمال استلامات وأكدت الإدارة أنه، على من يرغب في التقدم لأحد الوظائف، الحضور طوال ايام الأسبوع، ابتداءً من الخميس 06 فبراير 2020، من الساعة العاشرة صباحا و حتى الرابعة عصرا، وذلك بمقر إداره فرع كارفور المعادي/ مول سيتي سنتر / مدخل الموظفين - ادارة الموارد البشرية

لملء طلب الإلتحاق و عمل المقابلة الشخصية، أو إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: [email protected]

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرص عمل بكارفور.. ننشر مواعيد ومكان إجراء المقابلات الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.