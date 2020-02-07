شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو لأدنى مستوى فى 4 أشهر والدولار الأمريكى يواصل الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل اليورو لأدنى مستوى منذ أكتوبر اليوم الجمعة بعد أن سجل الناتج الصناعى الألمانى أكبر تراجع له فى عشر سنوات فى ديسمبر إلى جانب دفعة جديدة من بيانات التوظيف القوية فى الولايات المتحدة والتى شجعت المستثمرين على شراء الدولار.

حقق الدولار مكاسب فى الجلسات الأخيرة بفضل البيانات القوية، واستفاد أيضا من إحجام المستثمرين عن العملات عالية المخاطر فى الوقت الذى يقيمون فيه تداعيات تفشى الفيروس التاجى بالصين، حيث يواصل عدد الوفيات الزيادة.

وينصب التركيز اليوم على بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، والتى من المتوقع أن تؤكد أن سوق العمل بأكبر اقتصاد فى العالم فى وضع قوي.

ونزل اليورو لمستوى منخفض عند 1.0948 دولار، منخفضا 0.3%، لتبلغ خسائره منذ يوم الاثنين 1.2%، متجها نحو أسوأ أداء أسبوعى منذ نوفمبر.

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وتراجع اليوان فى المعاملات الخارجية 0.3%إلى 6.997 يوان للدولار، لكنه مازال مرشحا لزيادة طفيفة هذا الأسبوع بفضل تحفيز من بنك الصين المركزى وإعلان بكين عن خفض رسوم جمركية على واردات أمريكية.

وخسر الدولار الأسترالي، المرتبط عادة بالتطورات الصينية، 0.7% ليسجل 0.6672 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر، وذلك بعد أن خفض بنك الاحتياطى الأسترالى توقعات النمو ضمن تقديراته الاقتصادية الفصلية.

وهبط الدولار الأمريكي، الذى يتجه لتحقيق أكبر صعود أسبوعى أمام الين منذ يوليو 2018، 0.2% مسجلا 109.81 ين، وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات المنافسة، 0.1 بالمئة إلى 98.597، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أكتوبر.

وسجل الجنيه الاسترلينى فى أحدث التعاملات 1.2932 دولار، وشهدت العملة البريطانية شيئا من التعافى مقابل اليورو، إذ صعدت 0.3% إلى 84.70 بنس.