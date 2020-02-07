الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تستهل الجلسة على انخفاض رغم بيانات الوظائف القوية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات قوية بشأن سوق العمل عن الشهر الماضي.


وأعلنت وزارة العمل  الأمريكية إضافة الاقتصاد 225 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون إضافة ما يقرب من 160 ألفاً في نفس الفترة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% من 3.5%.

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وذكرت الصين أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 630 شخصا بينما أصيب ما يقرب  من 31 ألف شخص آخرين.


وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بجهود الصينيين بقيادة الرئيس "شي جين بينج" في احتواء الفيروس القاتل.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 230 نقطة) إلى 29151 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 9507 نقاط، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3333 نقطة.

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