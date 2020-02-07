شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تنخفض وسط مبيعات على المعادن الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم وسط مبيعات من جانب المستثمرين على المعادن الصناعية وإقبال على الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة في ظل انتشار فيروس "كورونا".



يأتي ذلك رغم تصريحات الرئيس الصيني "شي جين بينج" بقدرة بلاده على احتواء الفيروس مشددا علىى أن كورونا لن يؤثر على الاقتصاد الصيني على المدى الطويل.



ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بجهود بكين في احتواء انتشار فيروس كورونا الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 636 شخصا في الصين وإصابة اكثر من 25 ألفاً آخرين.

Advertisements



ويخشى محللون من تأثير القيود التي فرضتها الحكومة الصينية على حركة النقل والأنشطة الصناعية بشكل سلبي في الطلب على المعادن الصناعية، ومن بينها البلاديوم.



ورغم التارجع اليووم، إلا أن البلاديوم - الذي يستخدم بكثافة من شركات السيارات في تصنيع مكونات تقلل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة - لا يزال قرب أعلى مستوياته القياسية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم ممارس/آذار بحلول الساعة 14:34 مساء بتوقيت مكة المكرمة بنسبة 2.3% إلى 2187.2 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر اليوم عند 2243.7 دولار وأقل سعر عند 2271.3 دولار.