شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تنخفض لأدنى مستوى في 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
انخفضت الليرة التركية إلى ما دون الحاجز النفسي المهم وهو 6 ليرات للدولار الواحد اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ مايو الماضي.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن العملة انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 1 بالمئة ليصل سعر الدولار إلى 0479ر6 ليرة في الساعة 46ر5 بالتوقيت المحلي في اسطنبول.
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