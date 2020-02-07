شكرا لقرائتكم خبر عن «العريفي» يبحث التعاون مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي سابقًا كريستين لاغارد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة في ظل رؤية 2030 وما تشهده المملكة من تطور في مختلف المجالات، وتم تسليط الضوء على أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

كما أبدت لاغارد تطلعها للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة المملكة.