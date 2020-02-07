التموين تحسم الجدل حول إيقاف البطاقات حال عدم إضافة رقم الهاتف.. وتعلن رابط وطريقة التسجيل

كتب: ضياء السقا

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إيقاف البطاقة التموينية، حال عدم تحديث أصحابها بياناتهم بإضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل المركز مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية حال عدم تعديل بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمي لتحديث البيانات "دعم مصر".

وأكدت الوزارة أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، لافتةً إلى أن الهدف من تسجيل أرقام الهواتف هو استكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

طريقة تسجيل رقم الهاتف

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وأضحت الوزارة أنه يتم إضافة رقم الهاتف من خلال موقع "دعم مصر"، منذ بداية شهر فبراير الجاري، لمن يرغب في تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك من خلال الدخول عبر رابط الموقع الإلكتروني "tamwin.com"، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية، والرقم القومي لصاحب البطاقة، ويتم تحديد المحافظة، وتظهر بالنهاية خانة لإضافة رقم الهاتف ويتم إضافته والحفظ.

كما نفت التموين السماح للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين، مؤكدة أن استخراج البطاقة سواء جديدة أو بدل فاقد أو تالف يتم بحضور صاحب البطاقة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (msit.gov.eg).