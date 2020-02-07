شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية رجال الأعمال: لبنان تخفض مدة دخول البطاطس المصرية لشهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن موافقة لبنان على استيراد البطاطس المصرية لمدة شهر تبدأ من 18 فبراير الحالى وحتى 18 مارس المقبل، مشيرا إلى أن هذه الكمية تبلغ 35 ألف طن منها 25 ألف طن بطاطس مائدة و10 آلاف طن لأغراض التصنيع، تشكل نصف كميات البطاطس المصرية التى تم تصديرها الموسم الماضى.

وقال عيسى، فى تصريحات صحفية على هامش المشاركة المصرية فى معرض فروت لوجيستيكا الزراعى الألماني، اليوم الجمعة، أن هذه الكمية تخالف البروتوكول الموقع بين البلدين، والذى يحدد تصدير البطاطس المصرية خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى نهاية مارس ودون تحديد كميات وكانت تتم تحديدها وفقاً لطلبات السوق اللبنانى.

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وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن السفير المصرى فى لبنان والحجر الزراعى بذلا جهداً كبيرا للمساهمة على حل أزمة تصدير البطاطس المصرية إلى لبنان خاصة وأن معظمها يأتى من صغار المزارعين فى الدلتا، منوها إلى أن البطاطس المصرية تحظى بتنافسية كبيرة فى العديد من دول العالم.

انطلقت فعاليات معرض برلين الدولى للحاصلات الزراعية، يوم الأربعاء،وسط مشاركة نحو 136 دولة من بينها مصر وعدد من الدول العربية.

ويشارك فى المعرض الدولى ببرلين 89 شركة مصرية تنافس بمنتجات من الفاكهة والخضار خاصة البرتقال والفراولة والليمون والتمور والثوم والبصل والبازلاء، وغيرها من المنتجات المصرية التى تحظى بقبول عالمى.