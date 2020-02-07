شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الكندي يضيف وظائف أفضل من التوقعات فى يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 13:30 بتوقيت مؤشر التغيير فى التوظيف موضحا إضافة 34.5 ألف وظيفة فى كانون الثاني/يناير ،أفضل من توقعات الخبراء إضافة 16.3 ألف وظيفة ، وسجلت القراءة السابقة إضافة 35.2 ألف وظيفة ،هذا البيان إيجابي للدولار الكندي.

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