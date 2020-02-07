شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات فى يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر كانون الثاني/يناير ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 225 ألف ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 163 ألف ، أفضل من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 147 ألف من إضافة 145 ألف ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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